انطلاق تصويت المصريين في لبنان بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت صباح اليوم لجان الاقتراع في مقر السفارة المصرية بلبنان استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من التصويت للمصريين بالخارج.

وتُجرى عملية التصويت خارج مصر على مدار يومي الخميس والجمعة، الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بالخارج 136 مركزاً انتخابياً موزعين على السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة.

ويُسمح للناخبين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الذي يتضمن الرقم القومي، وذلك في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الفترة من 5 إلى 10 يوليو، وأُعلنت القوائم المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، بينما حُددت الفترة من 14 إلى 16 يوليو لنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، على أن تعلن النتيجة العامة للجولة الأولى يوم 12 أغسطس في الجريدة الرسمية. وتُجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر 2025.

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