تعاون ثنائي وقضايا القرن الإفريقي.. تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الصومالي

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

ورحب الرئيس السيسي، بنظيره الصومالي، مؤكدًا أن زيارته لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن مباحثاتهما شهدت نقاشًا معمقًا حول القضايا الثنائية والإقليمية، فضلًا عن الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنهما تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك الموقع بين البلدين في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، في القصر الرئاسي بمدينة العلمين.

وأشاد الرئيس السيسي، بجهود رئيس الصومال في تحقيق الاصطفاف الوطني بالمجتمع الصومالي، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني في الصومال بشأن مختلف الملفات السياسية.

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