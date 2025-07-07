إعلان

تعاون ثنائي وقضايا القرن الإفريقي.. تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الصومالي

01:37 م الإثنين 07 يوليو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

ورحب الرئيس السيسي، بنظيره الصومالي، مؤكدًا أن زيارته لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن مباحثاتهما شهدت نقاشًا معمقًا حول القضايا الثنائية والإقليمية، فضلًا عن الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنهما تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك الموقع بين البلدين في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، في القصر الرئاسي بمدينة العلمين.

وأشاد الرئيس السيسي، بجهود رئيس الصومال في تحقيق الاصطفاف الوطني بالمجتمع الصومالي، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني في الصومال بشأن مختلف الملفات السياسية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982

اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن شيخ محمود الصومال مدينة العلمين الرئيس السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
"ستراتوس" متحور كورونا الجديد.. ما خطورته؟
كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها
ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم