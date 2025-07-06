"القومي للترجمة" يتلقى 32 مشاركة في مسابقة "ترجم.. إبدع"

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة "ترجم.. إبدع" وجرى إتاحة فترة التقديم للمسابقة إلى ٢٧ مارس٢٠٢٥.

حيث تلقى المركز القومي للترجمة ٣٢ مشاركة وبلغ عدد لغات مقترحات الأعمال المقدمة إلى ٨ لغات وهما: (اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والإيطالية، والفارسية، والعبرية) مقدمة من ١٤ جامعة حكومية وخاصة

وأفاد المركز بقيامه بكافة الإجراءات من مناقشة المقترحات واعتمادها من الهيئة الاستشارية وفحص المترجمين المتخصصين لعينات الترجمة، وحاليًا أوشكت إدارة الملكية الفكرية على انتهاء تفاوضها مع الناشرين تمهيدًا للتعاقد مع أعضاء فرق الترجمة، ولإعلان نتيجة الفرق الفائزة لنشر ترجماتها ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

مسابقة "ترجم.. إبدع"، مخصصة لترجمة الكتب المهمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية والتي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية، حيث يقوم المشاركون في المسابقة بإعداد مقترحات لترجمة الكتب الثقافية الجادة المفيدة لقطاعات واسعة من المجتمع وتقديمها للمركز لاختيار أفضل تلك المقترحات بناءً على مجموعة من المعايير، ومن ثم يقوم المركز بشراء حقوق تلك الكتب الأجنبية، والتعاقد مع أعضاء الفرق الفائزة ومشرفيها ونشر ترجماتهم.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لتشجيع واكتشاف المتميزين في مجال الترجمة من الكفاءات العلمية بالجامعات المصرية.

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