كتب – عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قافلة من المنافذ المتنقلة تضم 7 سيارات محمّلة بالمنتجات والسلع الغذائية من مشروعات الهيئة، لبيعها للمواطنين في ميادين محافظات القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حرص الهيئة على توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة لدعم الأسر المصرية.

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة تواصل تكثيف هذه المبادرات لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل بنسب تتراوح بين 20 و30% عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك من خلال المنافذ الثابتة التابعة للهيئة ومديرياتها في المحافظات، إلى جانب المنافذ المتنقلة التي تجوب الميادين العامة والمناطق النائية.

وأضاف أن هذه القوافل تعكس الدور الحيوي للهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي، والتزام وزارة الزراعة بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهد المدير التنفيذي للهيئة اصطفاف السيارات المتنقلة بمقر الهيئة، والمحملة بكميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الغذائية المتنوعة، من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محمّلة بالأسماك والدواجن واللحوم المجمدة، ما أضاف تنوعًا كبيرًا للمعروض من السلع.

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