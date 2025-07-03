وزير الزراعة يتفقد حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية بمنطقة ''العميد''

كتب- عمرو صالح:

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال دراسات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في منطقة "العميد" الواقعة على مسار محور وادي النطرون - العلمين، مساحة 2300 فدان، والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء.

رافق وزير الزراعة، خلال الجولة، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز البحوث الصحراء، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تم الإطلاع التي يجريها المركز لتنفيذ الحصر التصنيفي للأراضي بالأقاليم الصحراوية في مناطق مختلفة من الجمهورية في إطار المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي.

والتقى "فاروق" الفريق البحثي برئاسة الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز وأستاذ الأراضي، حيث استمع إلى عرض تفصيلي لما يتم بذله من جهود، لإجراء هذه الدراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في المناطق الصحراوية وتحديد محددات الاستغلال الزراعي وتخطيط استغلالها الزراعي، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة للمنطقة وحساب المقننات المائية المطلوبة تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع والتنمية، لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية.

وثمن وزير الزراعة، جهود الباحثين من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم المزارعين، وتقديم الخدمات التنموية لهم بمختلف محافظات الجمهورية، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المزيد من التنمية، واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية والتواصل الدائم مع المزارعين والمنتفعين، وتذليل العقبات والتيسير عليهم.

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