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وزير الإسكان يصدر 17 قرار إزالة لمخالفات وتعديات بمدينة السادات

12:04 م الخميس 03 يوليو 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا، أكدت فيه أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أصدر 17 قرارًا بإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضٍ في عدة مناطق بمدينة السادات.

وأوضح البيان أن القرارات شملت مخالفات تتعلق بأعمال بناء بدون ترخيص، وتعديات على أراضٍ مملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ هياكل خرسانية ومبانٍ مخالفة، وتغيير في أنشطة بعض المنشآت، وزيادة في نسب البناء بشكل غير قانوني، وذلك في مناطق بحي النخيل وحي النرجس ومشروع "ابني بيتك" وعدد من المواقع الأخرى.

وشدد الوزير على استمرار جهود إزالة المخالفات والتعديات للحفاظ على النسق العمراني للمدن الجديدة ومنع أي تجاوزات على أملاك الدولة، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق رؤساء أجهزة المدن، مع وجود تعليمات واضحة لهم بالتعامل الحاسم مع مثل هذه المخالفات.

كما نصت قرارات الإزالة على أن يتولى جهاز تنمية مدينة السادات تنفيذ هذه الإزالات بالتعاون مع شرطة التعمير والجهات الأمنية المختصة.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مدينة السادات
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