كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفدًا من منظمة "دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية – Aceso Global"، ضم جاك لانجنبرونر، كبير مستشاري المنظمة، والسيد جونتي رولاند، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز فاعلية منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم استدامة الإصلاح الصحي في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الزاوية في النظام الصحي الحديث.

وأوضح أن دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يُجسّد رؤية الدولة في بناء نظام صحي موحد ومتكامل، يعمل فيه مقدمو الخدمات من القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة ووفق معايير جودة موحدة، تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز.

وأضاف أن المرحلة الراهنة، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في تطبيق المنظومة، تتطلب تفعيل آليات عملية لتمكين منشآت القطاع الخاص من الانخراط الفعّال في هذه المنظومة، لسد الفجوات في خدمات الرعاية الأساسية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الصحية.

وشدد رئيس الهيئة، على أهمية بناء نموذج تشاركي متكامل يوازن بين الحوكمة الرشيدة للمنظومة وتكامل أدوار مختلف مقدمي الخدمات، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في توسيع التغطية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأولية.

كما أشار إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي شامل يدعم نجاح هذه الشراكة، ويرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمنشآت المشاركة، بما يضمن استدامة مشاركتها ويحفزها على الالتزام بمعايير الجودة والمنافسة الاحترافية.

وأكد أن الالتزام بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا"، يمثل حجر الأساس في بناء ثقة المواطن في المؤسسات الصحية، ويُعزز من الإقبال عليها، وهو ما ينعكس إيجابًا على استدامة الأداء الاقتصادي للمنشآت الصحية.

ونوّه إلى أن منظمة "Aceso Global"، بما تمتلكه من خبرات في دعم النظم الصحية وتقديم الدراسات الاستشارية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تُعد شريكًا فاعلًا في دعم الهيئة نحو صياغة سياسات مبتكرة لدمج القطاع الخاص وتطوير أداء وحدات الرعاية الأولية، بما يتماشى مع خصوصية النظام الصحي المصري.

من جانبهم، أعرب ممثلو المنظمة عن تقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز ثقافة الجودة الصحية في مصر، وأكدوا رغبة المنظمة في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تطوير السياسات الصحية وتوسيع أثر منظومة التأمين الصحي الشامل.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتحديد أولويات التعاون الفني والمؤسسي، خاصة في مجالات دمج القطاع الخاص، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وتطبيق آليات التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.

يُذكر أن "Aceso Global" هي مؤسسة دولية غير ربحية تُعنى بتطوير أداء النظم الصحية على مستوى العالم، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، من خلال إعداد دراسات استراتيجية وتقديم استشارات متخصصة، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مستندة إلى الشراكة مع الخبرات المحلية لضمان جودة التنفيذ واستدامة الأثر.

اقرأ أيضًا:

شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد

تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها