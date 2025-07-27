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الحرارة المحسوسة تقترب من 50.. الأرصاد تعلن استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا

04:17 م الأحد 27 يوليو 2025
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الإثنين الموافق 28 يوليو 2025.

وأعلنت الأرصاد، في بيان، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية والوجه البحري.

كما يوجد نشاط رياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.75-2.25 متر).

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