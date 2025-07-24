وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة المنظومة المائية في مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من أعمال تطهيرات الترع، وأعمال صيانة محطات الرفع، وجهود تأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية، والتي شملت تأهيل 297 بوابة أفمام ترع، و96 بدالة، و45 صاولة، تم تنفيذها بالجهود الذاتية من خلال إدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.

كما تم استعراض دور الإدارة المركزية لشؤون المياه في متابعة مناسيب وتصرفات المياه بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاتزان في الشبكة، وضمان توفير الكميات المطلوبة لمختلف الاستخدامات، لا سيما الزراعات الصيفية ومياه الشرب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه بالمدن الساحلية.

وأكد الدكتور سويلم، ضرورة الانتهاء من إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط التابعة لإدارة ري البحيرة، على أن يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2025.

كما وجه بإعداد كتاب دوري يتضمن معايير واضحة وموحدة لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع، وضوابط إصدار أوامر التشغيل، على أن يتم متابعتها من قبل الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.

وشدد الوزير، على ضرورة قيام مصلحة الري وهيئة الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المقاولين أصحاب الأداء المتدني والتقييمات السلبية، لضمان رفع كفاءة التنفيذ وجودة الأعمال.

وفيما يخص محطات الرفع، كلف الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمراجعة شاملة لحالة خطوط وكابلات التغذية الكهربائية والمهمات الكهربائية لكافة المحطات على مستوى الجمهورية، لتأمين استمرار التشغيل في ظل موجات الحرارة المرتفعة، مع تقديم تقرير شامل خلال أسبوع.

كما وجّه بقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير مفصل يتضمن حصر وتصنيف شكاوى المواطنين خلال الموسم الصيفي الجاري (سواء شكاوى متعلقة بتوزيع المياه، أو أعمال التطهيرات، أو الشؤون الإدارية وغيرها)، وإجراء مقارنة مع المواسم السابقة لقياس مدى التحسن في الاستجابة وسرعة الحسم.

هذا بالإضافة إلى تكليف التفتيش الفني بإعداد تقييم شامل لحالة تطهيرات المصارف، وخاصة تلك المصارف التي تقع عليها محطات خلط وسيط، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييمات الدورية عند مراجعة أداء الإدارات العامة وهندسات الري والقيادات الفنية والإدارية.

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