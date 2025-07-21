عضو بـ"الشيوخ": مصر قادرة على مواجهة الإرهاب

كتب- نشأت علي:

أعرب اللواء عياد راغب، عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مؤكدًا أن مصر قدمت تجربة فريدة وغير مسبوقة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا.

وقال "راغب"، في بيان اليوم، إن النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الملف كانت محل إشادة من العديد من دول العالم، إذ استطاعت مصر أن تحارب الإرهاب بكفاءة واقتدار، وفي الوقت ذاته، واصلت مسيرة البناء والتنمية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بجهود أبطال وصقور وزارة الداخلية، بعد نجاحهم في إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تعد له حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا أن ما ورد في بيان الوزارة يكشف بوضوح الوجه القبيح لهذا التنظيم المتطرف، الذي لم يتوقف عن محاولاته لاستهداف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن قوى الشر والظلام لا تزال تسعى لزعزعة الأمن الداخلي وتخريب مقدرات الوطن، غير أن يقظة الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة حالت دون تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، الذي كان يستهدف منشآت حيوية ومرافق عامة، بهدف نشر الفوضى وتقويض الاستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وشدد اللواء عياد راغب، على أن هذه الواقعة تؤكد أن معركة مصر مع الإرهاب لا تزال مستمرة، في ظل حرب خبيثة تُشن عبر منصات إعلامية مأجورة وخلايا نائمة تتحرك بتعليمات خارجية، مؤكدًا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، موحدة وقادرة على إفشال كل المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن من الداخل والخارج.

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