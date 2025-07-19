كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر مستخدمي Esri، الذي يُعقد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء الاجتماع بالتزامن مع تسلُّم الوزارة جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award 2025) عن مشروع "أطلس المدن المصرية".

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من ممثلي شركة Esri.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن وزارة التنمية المحلية تقود واحدة من أكبر عمليات التنمية المكانية والاقتصادية على مستوى المدن والقرى المصرية، مما يتطلب توظيف أدوات معرفية وتكنولوجية حديثة لضمان اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة.

وأوضحت أن نظم المعلومات الجغرافية أصبحت اليوم مكونًا رئيسيًا في عمليات التخطيط وصنع القرار والرصد والتقييم على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن شركة Esri تُعد شريكًا استراتيجيًا يمكنه دعم الوزارة في بناء بنية معرفية متكاملة لإدارة التنمية على المستويين المحلي والوطني.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، مشروع "أطلس المدن المصرية" باعتباره منصة وطنية متقدمة لرصد مؤشرات الأداء الحضري، وقياس الفجوات التنموية، ومتابعة التغيرات المناخية والديموغرافية، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الأطلس ليصبح منصة ديناميكية تتيح تحليلات تنبؤية وتحديثات دورية، وتدعم اتخاذ القرار التنفيذي والاستثماري اعتمادًا على تقنيات شركة Esri.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لتوسيع التعاون مع الشركة في عدد من مجالات عمل الوزارة، من بينها: إدارة المخلفات الصلبة، متابعة التعديات على الأراضي، إدارة الأصول المحلية، ورصد المتغيرات المكانية.

من جانبه، أشاد جاك دانجرموند، بما حققته الوزارة من تقدم نوعي في دمج نظم المعلومات الجغرافية ضمن سياساتها وبرامجها التنموية، مؤكدًا التزام شركة Esri بدعم الدولة المصرية عبر توفير حلول تكنولوجية متقدمة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.

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