مصدر بالثقافة يعلق على جدل تشكيل لجنة المجلس الأعلى

كتب- محمد شاكر:

أكد مصدر مسئول بوزارة الثقافة، أن الجدل الذي يدور حول تشكيل اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة، في غير محله نظراً لأن دور اللجنة يختلف عن تشكيل لجان العمل بالمجلس مثل لجنة السرد والسينما والمسرح وغيرها.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن تشكيل هذه اللجنة لابد أن يكون من كبار المبدعين الذين اكتمل عطاؤهم فصاروا مقياسًا لا يخشى الترجيح، ومن ثم اكتمل مشروعهم الأدبي والفكري، بغض النظر عن السن ولا يجوز أن تضم شباب المبدعين الذين في طور العطاء لأنهم لا يمكن لهم الحكم على مشاريع الرواد.

وأضاف المصدر: هذه اللجنة لا تجتمع في العام الواحد إلا ثلاثة اجتماعات فقط، ومن ثم لن يمثل ذلك مجهودا على الأعضاء، مشيراً إلى أن الوزارة راعت التنوع في تشكيل اللجنة واختيار أسماء جديدة بجوار أسماء أخرى موجودة من الأعوام الماضية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين من تاريخه.

وتضم قائمة الأسماء التي شملها القرار كلًّا من:

الدكتور أحمد عبد الله زايد، الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة دليلة الكرداني، الدكتور راجح داود، الدكتور سيد عوّاد التوني، الدكتور علي الدين هلال، الكاتب محمد سلماوي، الدكتور محمد صابر عرب، الكاتب يوسف القعيد، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد نوار، الدكتور السعيد المصري، الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، المهندس زياد عبد التواب، الدكتور سامح مهران، الدكتور عطية الطنطاوي، المخرج علي بدرخان، الدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم، الدكتور معتز سيد عبد الله برعي، الدكتورة منى سعيد الحديدي، الدكتور ميسرة عبد الله، الدكتور محمد حسام السيد حجازي الملاح.

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