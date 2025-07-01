كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة التموين، إنه في إطار المتابعة المستمرة لضمان كفاءة واستقرار منظومة إنتاج الدقيق البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الاجتماعات مع قيادات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف الوقوف على مؤشرات الأداء ومتابعة خطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.

متابعة شاملة لخطط التطوير والتشغيل

بدأ الوزير جولاته بلقاء قيادات شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، حيث تم استعراض الأداء خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل التغلب عليها. وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية بما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وفي اجتماع آخر، ناقش الوزير مع قيادات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا جهود التطوير، والتي تضمنت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطة التحول الرقمي لتطوير بيئة العمل ورفع القدرة التنافسية للشركة في السوق، مع ضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم.

دعم الأمن الغذائي واستدامة التوريد

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يمثل أحد الركائز الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، وتقليل الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز المدعم. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لخطط التطوير داخل الشركات، وتحقيق التكامل بين الإنتاج والتوزيع، والالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

في ختام الاجتماعات، وجّه الوزير بسرعة استكمال مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع ضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد دون تأثر. وأكد أن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى في عمل الوزارة.