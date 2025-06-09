طقس رابع أيام عيد الأضحى.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل ٢٥ درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى اليوم 36 درجة مئوية.

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