كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة النقل بيانًا دعت فيه قائدي المركبات إلى الالتزام بعدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والتي تقع في الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحارة مخصصة لحركة الأتوبيس الترددي، مشددة على أهمية الالتزام بالسير في الحارات الأخرى المخصصة لباقي المركبات، حفاظًا على انسيابية المرور وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت الوزارة إلى وجود تعاون مستمر مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم الاتفاق على إقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة ضد أي مركبة تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم حركة المرور على الطريق الدائري وتسهيل تشغيل منظومة النقل الجماعي الحديثة.

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