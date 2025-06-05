الحج 2025.. 13 لجنة ميدانية وغرفة عمليات لمتابعة خدمات الحجاج المصريين

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارة ميدانية إلى مخيمات حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات، للاطمئنان على الحجاج والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات وسبل الراحة اللازمة.

وعقب الزيارة، بحسب بيان، الخميس، استكمل الوزير متابعة أعمال اللجان الميدانية لبعثة الحج السياحي من خلال تقنية الاتصال المرئي "Google Meet"، في إطار توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة موسم الحج السياحي، بما يتيح متابعة لحظية مباشرة لجميع أعضاء البعثة، ويُسهم في ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة.

وأكد الوزير أن هذه المتابعة الإلكترونية تتيح الاطلاع اللحظي على تنفيذ شركات السياحة لبرامج الحج المتفق عليها مع الحجاج، من خلال المرور الميداني اليومي للجان على كافة المخيمات التي تضم 40,672 حاجًا مصريًا من حجاج السياحة.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة الحج السياحي في مشعر عرفات، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشددًا على ضرورة استمرار التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، وذلك حتى انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج سالمين إلى أرض الوطن، في إطار تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة منظومة الحج السياحي المصري.

من جانبها، أوضحت سامية سامي أنه تم تشكيل 13 لجنة ميدانية ضمن بعثة الحج السياحي، بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية تتواجد في مشعري منى وعرفات، لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ومتابعة سير المناسك بشكل منظم وسلس.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الوزير يتلقى تقارير ميدانية لحظية على مدار الساعة من أعضاء البعثة بشأن أوضاع الحجاج، وسير العمل داخل المخيمات، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان أعلى مستوى من التنظيم والخدمة لحجاج السياحة هذا العام.

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