طارق فهمي: كلمة الرئيس تضمنت تحذيرًا من محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة

كتب : حسن مرسي

09:03 م 25/04/2026

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل سياسية واضحة، عكست ثبات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح فهمي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي شدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تنتقص من حقوقهم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الكلمة تضمنت تحذيرا من محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة وفق دعاوى أيديولوجية متطرفة، مشيرا إلى أن مصر تتصدى لها عبر تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي انتقل من القضايا الإقليمية إلى الوضع الداخلي، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد الدكتور طارق فهمي على أن مستقبل مصر يحمل فرصا واسعة للتنمية والاستقرار رغم ما واجهته من أزمات ومخاطر خلال السنوات الماضية.

