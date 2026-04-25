إعلان

محمد علي خير: سيناء ملحمة وطنية كبرى بدأت من نكسة 67 وحتى حرب أكتوبر

كتب : حسن مرسي

10:00 م 25/04/2026

الإعلامي محمد علي خير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الاحتفال بمرور 44 عاما على تحرير سيناء ضروري لأن نسبة الشباب دون 35 عاما تبلغ 65% من السكان ولم يعاصروا فترات الصراع.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن سيناء ملحمة وطنية كبرى بدأت من نكسة 67 واستمرت حتى حرب أكتوبر التي استشهد فيها المئات.

وأشار الإعلامي إلى أن سيناء تمثل البوابة الشرقية لمصر، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع، وهي مهبط الأديان ومسرح للقصص النبوية.

وأضاف أن قضية طابا كانت آخر نقطة صراع حدودي، ولجأت مصر للتحكيم الدولي وحشدت خبراء مثل الدكتور وحيد رأفت والدكتور مفيد شهاب لإثبات أحقية مصر.

وتابع أن الاحتفال السنوي يعكس تقديرا لدماء الشهداء الذين رووا رمال سيناء، وحفاظا على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

وشدد محمد علي خير على أن كل ذرة رمل في سيناء تمثل قيمة غالية لا يمكن التفريط فيها، وتظل سيناء رمزا للكرامة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان