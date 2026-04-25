أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يجمع مصر بالأشقاء العرب كبير جدا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن تلبية أي مطالب عربية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جميع الرؤساء كانوا ينتظرون دخول الرئيس السيسي إلى قاعة مؤتمر قمة قبرص، وسط حفاوة كبيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي طالب في كلمته باتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الدول العربية، مع الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتابع أن الرئيس السيسي كان واضحا في كلمته، واصفا إياها بالرؤية المصرية الخالصة الثاقبة.

وشدد أحمد موسى على أنه لو تم الاستماع لكلام الرئيس السادات عام 1978، ما كان حدث كل ما نحن فيه الآن، داعيا إلى الاستماع لكلام الرئيس السيسي لأنه مبني على رؤية ثاقبة.