قال الإعلامي تامر أمين، إن أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة ليست أغنية فرح أو رقص، بل أغنية شجن وحزن تحمل رسالة إنسانية عميقة.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن كلمات الأغنية تعكس حالة من الألم الداخلي والمعاناة، وليست مجرد كلمات عابرة.

وأشار الإعلامي تامر أمين إلى أن الأغنية تتناول فكرة الخذلان والجرح القادم من القريب، كما في كلمات "الحضن شوك والجرح جاي من القريب".

وتابع أن الأغنية تطرح تساؤلات وجودية حول الظلم والمعاناة، مثل "يا دنيا ليه ظلمتيني، لا يوم حضنتيني ولا يوم صاحبتيني".

وشدد تامر أمين على أن الأغنية ليست مجرد عمل فني، بل تعبير عن تجربة إنسانية صعبة، متمنيا لشيرين الثبات والشفاء والهدى.