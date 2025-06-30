وزير الثقافة يلتقي محمد طلعت عقب تكليفه مستشارًا للفنون التشكيلية

كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان التشكيلي محمد طلعت، وذلك عقب صدور قرار تكليفه مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون الفنون التشكيلية والبصرية.

ناقش اللقاء أبرز المهام المكلف بها، وفي مقدمتها الترويج للفعاليات الفنية، والتسويق لنتاج ملتقيات التصوير والنحت المصري في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب تفعيل مشاركة الأعمال التشكيلية في المعارض الدولية، بما يسهم في تعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة العالمية.

وبحسب بيان، أكد وزير الثقافة خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، للعمل على إبراز الفنون التشكيلية والترويج للفنانين المصريين، مشددًا على أن الفنون التشكيلية تُعد من أهم أعمدة القوة الناعمة لمصر، وتحمل مسؤولية نقل صورة معاصرة عن الحضارة المصرية وتطورها الإبداعي.

من جانبه، أعرب الفنان محمد طلعت عن تقديره للثقة التي أولاه إياها وزير الثقافة، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود لدعم الفنون التشكيلية والبصرية، والعمل على إبراز مكانة مصر الفنية إقليميًا ودوليًا، من خلال رؤى معاصرة تعزز دور القوة الناعمة وتخدم الأهداف الثقافية للدولة.

يُذكر أن محمد طلعت حاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عام 2001، ونال دبلوم النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني عام 2004، ثم درجة الماجستير في التربية الفنية عام 2007، كما حصل على دبلوم إدارة الفنون المعاصرة من بكين – الصين عام 2009.

ويُعد طلعت أحد أبرز الوجوه الشابة في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، حيث أسس “جاليري مصر” عام 2011، وتولى سابقًا إدارة قصر الفنون التابع لوزارة الثقافة، كما شغل عدة مواقع قيادية بقطاع الفنون التشكيلية، ونظم وأشرف على أكثر من 150 معرضًا جماعيًا وفرديًا داخل مصر وخارجها.

كما تولى مهام “قوميسير” وعضو اللجنة العليا لعدد من أهم الفعاليات الفنية المصرية، منها: صالون الشباب، والمعرض العام، وشارك في تنظيم فعاليات ثقافية مصرية بالخارج، منها الأسبوع الثقافي المصري في الجزائر، وعدد من الورش والمعارض في جدة، ودبي، وبنغلاديش، وواشنطن.

نال العديد من الجوائز، أبرزها الجائزة الأولى (تصوير زيتي) في صالون الشباب الثالث عشر عام 2001، إلى جانب عدد من شهادات التقدير عن مشاركاته في معارض محلية ودولية.

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