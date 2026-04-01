أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك ضمن مشروع الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر يخضع للتقييم.

الفئات المستثناة من نظام العمل عن بعد أبريل 2026

أوضح القرار أن الاستثناءات جاءت نظرًا لطبيعة بعض القطاعات الحيوية التي لا يمكن تعطيلها أو تنفيذ أعمالها عن بُعد، إذ شملت العاملين في الجهات والقطاعات الخدمية، والعاملين في القطاع الصحي، وقطاع النقل، فضلًا عن قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.

وتضمنت الفئات المستثناة العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، إلى جانب العاملين في المدارس والجامعات، وذلك لضمان استمرار سير العملية التعليمية والإنتاجية دون تأثر.

وأكد مشروع الكتاب الدوري أن الجهات المختصة بكل وزارة أو هيئة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن انتظام العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق آليات العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، وبين الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

