وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، في إطار دعم أوجه التعاون الدولي وتطوير منظومة التدريب البريدي.

تجديد استضافة مركز التدريب البريدي بالقاهرة

تأتي هذه الموافقة لتجديد اتفاق استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والذي انتهى العمل به في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب وضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي داخل مقر الهيئة بالقاهرة.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم سياسة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التي يقرها الاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في التطوير المستمر لقدرات العاملين بالمؤسسات البريدية بالدول الأعضاء.

ويُعتبر المركز منصة تعليمية متخصصة تقدم تدريبًا فنيًا متقدمًا، يشمل تنظيم منتديات بريدية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، بما يخدم الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية والمنطقة العربية، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البريدية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقام البريد المصري، في إطار هذا التعاون، بالتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، باستضافة 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022 حتى 2025، استفاد منها 558 متدربًا، من بينهم 72 متدربًا من الدول الأفريقية و486 متدربًا من الدول العربية، ممثلين لـ 19 دولة عربية و27 دولة أفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تنظيم هذه البرامج التدريبية تتحملها ميزانية الاتحاد البريدي العالمي، في حين يقتصر التزام الهيئة القومية للبريد على توفير مقر ملائم للمركز بما يخدم الأغراض التدريبية.

واستفاد البريد المصري من هذه البرامج من خلال إتاحة الفرصة لعدد كبير من العاملين به للمشاركة في الدورات التدريبية، إلى جانب المتدربين من الدول العربية والأفريقية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي.

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها