قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه أحيط خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، إذ استعرض التقرير شؤون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، إلى جانب أبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة نفسها.

نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء

أبرز التقرير عددًا من الإيجابيات، من بينها افتتاح رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، فضلًا عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتضمن التقرير افتتاح رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تنمية سيناء.

وشملت الإيجابيات فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بمدينة أبو ظبي، لما يمثله المشروع من اندماج استثنائي بين التخطيط البيئي والعمارة واللاند سكيب والحفاظ على التراث الثقافي والروحي في أقدس المواقع بالعالم والمصنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع تراث عالمي.

وكذلك افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب إعلان وزارة الصناعة عن الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لقطع أراض لإقامة مشروعات صناعية منها عدد 108 قطع أراض بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وعدد 54 قطعة أرض بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، فضلًا عن الإعلان عن بدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية، بما يعد ترجمة فعلية لدفع عجلة التنمية الصناعية.

وتضمنت الإيجابيات أيضًا إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعًا تنمويًا، بإجمالي 527 فرصة، منها 335 فرصة بمحافظة جنوب سيناء والباقي بمحافظة شمال سيناء، وذلك بما يسهم في دعم جهود الجذب السكاني والتوطين بسيناء.

وأشار التقرير إلى إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الأول لحجز عدد 1000 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ضمن الإعلان رقم 8 للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

واختتم التقرير بتوصيات، من بينها: أهمية العمل على زيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية السنوية والاستفادة من كامل التمويل الاستثماري المرصود من الدولة، إلى جانب عدد من التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، مثل: الزراعة، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم الأساسي والعالي، والمناطق الصناعية والتجارية، والإعلام، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار، وتقنين وضع اليد.

