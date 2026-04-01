جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مقابر.

وتضمنت القرارات تخصيص مساحة 283.98 فدان بمدينة العاشر من رمضان، و107.25 فدان بمنطقة مقابر الأمل جنوب طريق السخنة، و103.79 فدان بمنطقة مقابر أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار توفير أراضٍ مخصصة لإنشاء المقابر وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

تعديل مساحة منطقة استثمارية بالمعادي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة "ماجد الفطيم العقاري – مصر" الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، لتصبح 65504.34 متر مربع بدلًا من 98168.19 متر مربع.

استعراض أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أوضح بيان الحكومة أن المجلس أحيط بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31/12/2025.

وجاء التقرير في جزءين رئيسيين، الأول هو نشاط الهيئة، والثاني هو المركز المالي لها.

إنشاء مركز للرياضات الجوية بالأهرامات

واختتم البيان بالإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية (البالون الثابت وغيرها من الرياضات الجوية) بمنطقة الأهرامات، في إطار تنشيط السياحة وتعزيز الأنشطة الترفيهية بالمناطق الأثرية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها