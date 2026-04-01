ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، وناقش توصية لجنة حكومية بشأن تعديل مواعيد غلق المحلات في أعياد الأقباط.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وبحسب بيان صحفي، على أن يكون مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.

وتقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين المسيحيين، متمنيا لهم كل الخير والتوفيق.

وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول؛ نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.

موعد "أسبوع الأقباط" المنتظر تعليق مواعيد غلق المحلات خلاله

مصر تواصل مساعيها لخفض التوتر في المنطقة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.

موعد عيد شم النسيم وإجازات شهر أبريل 2026

موعد شم النسيم

تصدرت إجازات شهر أبريل اهتمامات الموظفين، ومن المقرر أن يكون يوم الإثنين 13 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، ولن يتم ترحيل هذا اليوم إلى نهاية الأسبوع كما هو متبع في بعض المناسبات، ليتمكن الجميع من الاحتفال باليوم في موعده الأصلي.

عيد القيامة المجيد لعام 2026

تتأهب الكنائس خلال هذا الأسبوع لاستقبال عيد القيامة المجيد لعام 2026، الذي يمثل أحد أركان العقيدة المسيحية، ويأتي متوجاً لفترة الصوم الكبير التي انطلقت في 16 فبراير 2026، وشهدت أسابيع من العبادة والتأمل.

ويُعد عيد القيامة ختاماً لـ "أسبوع الآلام"، وهو الفترة الأكثر قدسية لدى الأقباط، حيث يمثل المرحلة النهائية من رحلة الصوم التي استمرت وسط أجواء روحانية مكثفة داخل الكنائس، التي تتوشح بالسواد تعبيراً عن حالة الحزن والتأمل. كما تُقام صلوات "البصخة المقدسة" التي تتضمن قراءات يومية تستعرض أحداث الأيام الأخيرة في حياة السيد المسيح وفق الاعتقاد المسيحي.

وتلتزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتنظيم طقوس وصلوات يومية دقيقة لكل مرحلة من مراحل هذا الأسبوع، وسط إقبال لافت من المصلين للمشاركة في هذه الشعائر التي تمزج بين العبادة العميقة والزهد.

