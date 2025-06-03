القاهرة - أ ش أ:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني في تعزيز مسيرة العمل الأهلي التنموي، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز من جهود تمكين الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الوطنية لإعداد استراتيجية المسئولية المجتمعية، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، بحضور أعضاء من المكتب الفني التحالف وأعضاء اللجنة الوطنية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وتضمن الاجتماع عرضًا تعريفيًا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستعراضًا لأبرز مشروعات التحالف، مع تسليط الضوء على مشروع "مباني تنمية الأسرة" كنموذج تنموي متميز، وعرضًا توضيحيًا لمراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسئولية المجتمعية، وأبرز ملامحها وأهدافها، لا سيما في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتكامل الجهود في المبادرات التنموية.

وفي ختام الاجتماع، دار نقاش مفتوح حول آليات التعاون بين اللجنة الوطنية والتحالف الوطني، وتحديد الخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيل هذا التعاون بصورة فعّالة، بما يضمن تحقيق أثر مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام التحالف الوطني ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيل دور المجتمع المدني كركيزة أساسية في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.