كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتمال وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الهجري 1446هـ، بإجمالي 40,672 حاجًا تم نقلهم من خلال تنظيم دقيق شمل رحلات جوية وبرية، وسط إجراءات مشددة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

وشهد الموسم تسيير 421 رحلة طيران أقلّت نحو 33,172 حاجًا من حجاج السياحة من فئات الخمس نجوم والمستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى 180 حافلة سياحية نقلت 7,500 حاج ضمن برامج الحج البري، ما يعكس تنوع البرامج السياحية وتلبيتها لمختلف شرائح المواطنين.

لجان ميدانية لمتابعة التسكين والتعامل مع الشكاوى

وأكدت الأستاذة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن لجان البعثة الميدانية التابعة للوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتابع لحظة بلحظة عملية وصول الحجاج وتسكينهم وفق التعاقدات المعتمدة مع الفنادق، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تقوم بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات لضمان راحة الحجاج وتحقيق أعلى درجات الرضا.

توجيهات وزارية وحرص على راحة الحجاج

وأشارت سامية إلى أن توجيهات الوزير شريف فتحي تشدد على أن تكون راحة الحجاج وسلامتهم في صدارة أولويات الوزارة، من خلال تنسيق مستمر مع الجانب السعودي وجميع الجهات المعنية، بما يضمن سلاسة أداء المناسك وتقديم خدمات متميزة تليق بحجاج السياحة المصريين.

انتهاء جدول الرحلات بوصول آخر دفعتين من الحجاج

وكانت آخر رحلات الطيران قد وصلت الأراضي السعودية أول أمس، وعلى متنها 116 حاجًا، فيما وصلت آخر قافلة برية يوم الخميس الماضي، تضم 8 أتوبيسات سياحية بها 313 حاجًا.

وبحسب بيان، تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم موسم حج احترافي ومنضبط، يعزز من مكانة منظومة الحج السياحي كنموذج ناجح لتنظيم رحلات الحج في مصر.