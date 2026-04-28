أثارت حلقة برنامج "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني، والتي جمعت بين شاب وخطيبته لمناقشة أزمة السكن بعد الزواج ودور والدة الشاب في ذلك، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تطور الخلاف داخل الحلقة إلى إعلان انفصال الخطوبة على الهواء مباشرة.

وتباينت الروايات بعد انتهاء الحلقة حول حقيقة ما جرى، وما إذا كان الخلاف حقيقيًا أم تم عرضه في سياق مُعد مسبقًا داخل البرنامج.

اتهامات بالتمثيل ودخول رضوى على خط الأزمة

تصاعدت حدة الأزمة عقب تصريحات من الفتاة طرف الواقعة، زعمت فيها إن ما تم عرضه في الحلقة لم يكن سوى تمثيل متفق عليه مسبقًا، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول طبيعة المحتوى المقدم في البرنامج.

وعلى إثر ذلك، خرجت الإعلامية رضوى الشربيني في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" لتوضيح ما حدث للرأي العام والرد على ما أثير من جدل.

رضوى الشربيني: التوضيح واجب للجمهور

أكدت رضوى الشربيني، خلال بث مباشر على حسابها عبر فيسبوك، أن ظهورها جاء من منطلق "واجب التوضيح" لجمهورها ومتابعيها وكل من يدعم البرنامج منذ سنوات، مشيرة إلى أن الحلقة الخاصة بإيمان وأحمد تمت وفق إجراءات واضحة ومعتمدة داخل البرنامج، وبموافقة كاملة من الطرفين على التسجيل والظهور.

أوضحت "الشربيني" أن فريق إعداد البرنامج تواصل مع الطرفين بعد تلقي طلب من أحدهما للمساعدة في حل خلاف عاطفي ومحاولة الصلح، لافتة إلى أنه تم التواصل مع كل طرف بشكل منفصل أكثر من مرة قبل استكمال ترتيبات الظهور في الحلقة.

وأضافت أن جميع المشاركين يوقعون قبل الظهور على إقرارات رسمية تتضمن الموافقة على التصوير والنشر واستخدام الكواليس، إلى جانب تحمل المسؤولية الكاملة عن التصريحات التي تصدر خلال الحلقة باعتبارها تجارب شخصية، دون تحميل القناة أو فريق العمل أي مسؤولية قانونية.

بيانات موثقة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

شددت رضوى الشربيني، على وجود بنود واضحة تتعلق بصحة البيانات الشخصية المقدمة وبيانات الهوية، إضافة إلى الموافقة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض مراحل الإنتاج، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات موثقة وموقعة من الأطراف المشاركة.

ونفت "الشربيني" في سياق حديثها، ما تم تداوله بشأن عدم علم المشاركين بطبيعة ما سيحدث داخل الحلقة، مؤكدة أن جميع التفاصيل يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وأنه لا يتم تقديم أي محتوى دون موافقة كاملة من الضيوف.

إجراءات قانونية ورد على الاتهامات

واختتمت الإعلامية رضوى الشربيني، حديثها بالتأكيد على أنها ستتخذ إجراءات قانونية لحماية اسمها وسمعة البرنامج بعد ما وصفته بـ"التشهير وإثارة البلبلة"، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من اتهامات لا يستند إلى وقائع موثقة داخل البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه أن الهدف من التوضيح هو تصحيح الصورة وترك الأمر للقانون.

