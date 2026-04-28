"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق

قالت مصادر متعددة تحدثت إلى شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، إن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وُجّهت إليه لائحة اتهام ثانية، وسيواجه اتهامات من وزارة العدل الأمريكية.



ولا تزال طبيعة التهم غير معروفة، لكن المصادر قالت إنها تتعلق بصورة كان "كومي" قد نشرها مؤقتًا على منصة إنستجرام العام الماضي، أظهرت أصدافًا بحرية مرتبة لتشكّل الرقم "86 47".



وكان كومي قد أكد أنه لم يكن يعلم معنى هذه الأرقام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته قالوا إن المنشور كان تهديدًا موجهًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين إلى أن تعبير "86" يُستخدم عاميًا بمعنى "الإقصاء" أو "الإزالة".



تسريبات صحفية

وكانت وزارة العدل قد وجهت اتهامات أولية لكومي في سبتمبر، تتعلق بالكذب أمام الكونجرس بشأن تسريبات صحفية.



لكن قاضيًا فيدراليًا أسقط القضية بعد شهرين، معتبرًا أن المدعي الفيدرالي المؤقت الذي وجه الاتهام تم تعيينه بشكل غير قانوني.



وكان عملاء من جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد استجوبوا كومي في مايو الماضي بشأن صورة الأصداف. وقد حذف كومي المنشور لاحقًا، وقال في توضيح إنه "افترض أن الأصداف كانت رسالة سياسية"، مضيفًا: "لم أكن أعلم أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف، ولم يخطر ببالي ذلك، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

تعليق ترامب على الواقعة

من جانبه، قال ترامب تعليقًا على المنشور إن "أي طفل يعرف ما يعنيه ذلك". وكانت هيئة محلفين كبرى قد وجهت في سبتمبر لائحة اتهام لكومي بتهم الكذب أمام الكونجرس في عام 2020 وعرقلة إجراءات تحقيق برلماني.



وجاءت هذه الاتهامات بعد أيام من دعوة ترامب إلى تشديد التحقيقات مع خصومه السياسيين، بمن فيهم كومي. وقد دفع كومي ببراءته قبل أن تُسقط القضية في نوفمبر.

لكن القاضية الفيدرالية كاميرون كوري أسقطت الاتهامات بسبب تعيين المدعية ليندسي هاليغان بشكل غير قانوني. ورغم ذلك، لم تستبعد القاضية إمكانية إعادة توجيه الاتهام لاحقًا، وهو ما علّق عليه كومي قائلاً إنه يعتقد أن ترامب "قد يعود لاستهدافه مرة أخرى".