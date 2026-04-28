انتقد الإعلامي تامر أمين المفارقة الواضحة في أداء النادي الأهلي مؤخرًا، مشيداً بالطفرة التي تحققها "ألعاب الصالات" كاليد والطائرة والسلة، ومبدياً في الوقت ذاته استياءه الشديد من التخبط الذي يشهده قطاع كرة القدم هذا الموسم.

وقال أمين، خلال تقديمه حلقة برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن تدهور نتائج فريق الكرة ليس محض صدفة، بل هو نتاج لما وصفه بــ"الأخطاء والجرائم الكروية والإدارية التي مورست بحق الفريق"، مشدداً على أن هذه التجاوزات أدت بشكل مباشر إلى اهتزاز المستوى الفني والنتائج.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار"، أن شرارة الأزمات بدأت فعلياً مع قرار رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، موضحاً أن غيابه تسبب في فقدان حلقة الوصل والانضباط التي كانت تضمن استقرار غرفة الملابس، كما انتقد بشدة معايير اختيار بعض المدربين الذين اعتبرهم "أقل من طموحات" القلعة الحمراء.

وأوضح أن الإدارة وقعت في فخ العقود المعقدة، لافتاً إلى أن وجود شروط جزائية ضخمة في عقود الأجهزة الفنية كبّل يد النادي ومنعه من اتخاذ قرارات التصحيح في التوقيت المثالي، مما جعل النادي يرضخ لضغوط مالية وفنية صعبة.

واختتم أمين حديثه بالإشارة إلى ملف الصفقات الجديدة، حيث أكد أن هناك خللاً واضحاً في اختيار اللاعبين، مشيراً إلى أن بعض التعاقدات لم تضف القوة المطلوبة للفريق ولم تكن على مستوى تطلعات الجماهير، وهو ما تسبب في حالة التراجع العام التي يلمسها الجميع حالياً.