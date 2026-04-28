أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، مواصلة اعتماد لجان القيد والتصاريح الخاصة بالإعلاميين العاملين بمختلف مجالات الحقل الإعلامي.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطتها المستمرة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي في مصر داخل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة.

وكان من بين الأسماء التي شملها الاعتماد، الإعلامي أحمد شوبير والإعلامي تامر عبد المنعم، ضمن الإجراءات المنظمة لمزاولة المهنة.

وألزمت النقابة الإعلاميين الجدد المعتمدين في الشعب الخمس: "التقديم، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة"، سواء من خلال القيد أو تصاريح مزاولة المهنة، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما المرجع الأساسي والضابط الحاكم لأداء المهنة.

نقابة الإعلاميين تحذر من استخدام لقب إعلامي دون ترخيص قانوني

حذرت "النقابة" من استخدام مسمى "إعلامي" دون الحصول على القيد الرسمي بها، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها قانونًا منح هذا المسمى داخل جمهورية مصر العربية، ورفض أي استخدام غير معتمد له.

وأكد نقيب الإعلاميين، استعداد النقابة الكامل للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدّعي صفة إعلامي، بما يضمن حماية المهنة وصونها من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

