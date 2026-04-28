إعلان

إصابة مواطن وتحطم سيارة إثر انهيار شرفتي عقار بكورنيش الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:08 م 28/04/2026

انهيار جزئي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب مواطن وتضررت سيارة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط أجزاء من عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة سيدي بشر بطريق كورنيش الإسكندرية.

بلاغ بانهيار جزئي لعقار في سيدي بشر

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط أجزاء من عقار بجوار نفق سيدي بشر بطريق الكورنيش.

تحرك فوري لرجال الحماية المدنية

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث، لتأمين المارة والسيارات.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من شرفتين بالطابق الرابع والخامس بالعقار المشار إليه ما أسفر عن إصابة شخص وحدوث تلفيات بسيارة ملاكي تصادف تواجدها أسفل العقار.

نقل مصاب إلى المستشفى

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار حوادث الإسكندرية الإسكندرية الحماية المدنية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

