أصيب مواطن وتضررت سيارة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط أجزاء من عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة سيدي بشر بطريق كورنيش الإسكندرية.

بلاغ بانهيار جزئي لعقار في سيدي بشر

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط أجزاء من عقار بجوار نفق سيدي بشر بطريق الكورنيش.

تحرك فوري لرجال الحماية المدنية

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث، لتأمين المارة والسيارات.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من شرفتين بالطابق الرابع والخامس بالعقار المشار إليه ما أسفر عن إصابة شخص وحدوث تلفيات بسيارة ملاكي تصادف تواجدها أسفل العقار.

نقل مصاب إلى المستشفى

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.