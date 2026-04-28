طبيب مصري يحاضر في مؤتمر عالمي عن تقنية ثورية لعلاج الألم المزمن

في إطار تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الحديثة في مجال علاج الألم التداخلي، شارك الدكتور باسم هنري كمحاضر ومدرب في فعاليات مؤتمر «مختبر راكز »، الذي أُقيم في مدينة انطاليا بتركيا تحت مظلة المعهد العالمي لعلاج الألم، WIP في حضور متدربين من تركيا والسويد وسويسرا وبولندا ومصر والعراق والإمارات.

وقدّم الدكتور باسم هنري محاضرتين علميتين تناولتا تقنية تحليل الالتصاقات عبر المدخل العجزي للقناة فوق الجافية (المعروفة باسم إجراء راكز)، وهي من التقنيات المتقدمة التي أسسها البروفيسور الامريكي جابور راكز، والتي كان لها دور بارز في تطوير أساليب علاج الألم المزمن، لا سيما المرتبط بمشكلات العمود الفقري.

كما شملت المشاركة تقديم ورشة عمل تطبيقية باستخدام التدريب العملي على جثامين بشرية، حيث تم التركيز على التطبيق الدقيق للتقنيات، والالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأطباء ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وفي ختام مشاركته، أعرب الدكتور باسم هنري عن خالص تقديره لجميع الزملاء والخبراء، مشيدًا بحالة التفاعل العلمي المثمر وروح التعاون التي سادت أجواء المؤتمر، ومؤكدًا أهمية استمرار هذه الفعاليات في دعم التطوير المهني وتعزيز جودة خدمات علاج الألم التداخلي.