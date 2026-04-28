كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لتبعات حرب إيران على العالم، وسط استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والمساعي الدولية لإنجاح المفاوضات الراهنة.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن "تبعات هذه الحرب باختصار: كل دولة يجب أن تعتمد على نفسها وعلى نفسها فقط، وأن المنظمات الجماعية لن يكون لها معنى".

وأضاف ساويرس أن الحرب "أظهرت من الصديق ومن العدو"، متابعًا: "أوروبا يجب أن تتوحد أكثر وتصبح قوة منفصلة عن الحماية والدعم الأمريكي، وتعود المملكة المتحدة إلى أوروبا وتلغي البريكست".

تبعات هذه الحرب بإختصار :

- كل دولة يجب ان تعتمد على نفسها و على نفسها فقط ..و المنظمات الجماعية لن تكون ذات معنى !

- اظهرت من الصديق و من العدو

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 28, 2026

أزمة عالمية

وتتفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما يُبقي أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ويعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويضغط على التضخم وسلاسل الإمداد وأسواق العملات عبر آسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تناقش مقترح إيران لإجراء مفاوضات على ثلاث مراحل.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "لقد نوقش هذا المقترح. لا أريد استباق تصريحات الرئيس أو فريقه للأمن القومي. لا أستطيع الجزم بأنهم (الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه) يدرسونه. أقول فقط إنه جرى نقاش (حول هذا المقترح) هذا الصباح، لكنني لا أريد استباق الأحداث. أنا متأكدة من أن الرئيس سيتحدث مباشرة عن هذه المسألة قريباً جداً".