إعلان

"باختصار في 3 نقاط".. ساويرس يكشف رؤيته لما بعد حرب إيران

كتب : محمد لطفي

09:58 م 28/04/2026

المهندس نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لتبعات حرب إيران على العالم، وسط استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والمساعي الدولية لإنجاح المفاوضات الراهنة.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن "تبعات هذه الحرب باختصار: كل دولة يجب أن تعتمد على نفسها وعلى نفسها فقط، وأن المنظمات الجماعية لن يكون لها معنى".

وأضاف ساويرس أن الحرب "أظهرت من الصديق ومن العدو"، متابعًا: "أوروبا يجب أن تتوحد أكثر وتصبح قوة منفصلة عن الحماية والدعم الأمريكي، وتعود المملكة المتحدة إلى أوروبا وتلغي البريكست".

أزمة عالمية

وتتفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما يُبقي أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ويعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويضغط على التضخم وسلاسل الإمداد وأسواق العملات عبر آسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تناقش مقترح إيران لإجراء مفاوضات على ثلاث مراحل.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "لقد نوقش هذا المقترح. لا أريد استباق تصريحات الرئيس أو فريقه للأمن القومي. لا أستطيع الجزم بأنهم (الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه) يدرسونه. أقول فقط إنه جرى نقاش (حول هذا المقترح) هذا الصباح، لكنني لا أريد استباق الأحداث. أنا متأكدة من أن الرئيس سيتحدث مباشرة عن هذه المسألة قريباً جداً".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران نجيب ساويرس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق
شئون عربية و دولية

"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق

حصدوا القمح في العتمة.. تفاصيل القبض على سارقي محصول فلاح الشرقية -فيديو
أخبار المحافظات

حصدوا القمح في العتمة.. تفاصيل القبض على سارقي محصول فلاح الشرقية -فيديو
"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
حوادث وقضايا

"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
رياضة محلية

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
"باختصار في 3 نقاط".. ساويرس يكشف رؤيته لما بعد حرب إيران
أخبار مصر

"باختصار في 3 نقاط".. ساويرس يكشف رؤيته لما بعد حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"