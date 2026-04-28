أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن أفضل طريقة للتخلص من بقايا المبيدات على الخضروات تبدأ بالغسل الجيد تحت الماء الجاري، يعقبه نقع الخضروات في ماء مضاف إليه كمية بسيطة من الخل، مشيرة إلى أن اتباع خطوات النظافة منذ الشراء وحتى التخزين يضمن سلامة الغذاء.

المبيدات الزراعية ضرورة لحماية المحاصيل

أوضحت "عبداللاه" خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، أن المبيدات الزراعية ليست مادة ضارة في حد ذاتها، بل تُستخدم عالميًا وفق ضوابط دقيقة لحماية المحاصيل من الآفات وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في محاصيل استراتيجية مثل الطماطم والقمح والبصل.

وشددت على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في استخدام المبيدات، وإنما في سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالجرعات المقررة والمعايير الفنية، ما قد يؤدي إلى مشكلات في بقايا المبيدات على المنتجات الزراعية.

رد على شائعات "المنتجات المهرمنة" والسرطان

نفت هند عبداللاه، ما يتم تداوله بشأن تسبب الخضروات أو ما يُعرف بالمنتجات المهرمنة في الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن وجود متبقيات مبيدات ضمن الحدود الآمنة التي تحددها المنظمات الدولية يجعل المنتج صالحًا تمامًا للاستهلاك الآدمي، لافتة إلى وجود تشريعات منظمة للزراعة العضوية في مصر تضمن سلامة الغذاء.

خطوات عملية لغسل الخضروات بشكل صحيح

بيّنت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن الطريقة الصحيحة تبدأ باختيار خضروات سليمة خالية من التلف أو الكسور، مع التخلص من الأكياس البلاستيكية الملامسة لها، ثم غسلها جيدًا تحت الماء الجاري، يلي ذلك نقعها في ماء مضاف إليه ملعقة من الخل، ثم شطفها مرة أخرى لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

وأضافت أن تقشير بعض الخضروات يساعد في إزالة نسبة كبيرة من متبقيات المبيدات، كما أن طرق الطهي المختلفة مثل السلق أو القلي أو حتى التخليل تسهم بشكل كبير في تقليل هذه المتبقيات.

نصائح مهمة للتخزين والحفاظ على الجودة

اختتمت الدكتورة هند عبداللاه، بالتأكيد على أهمية النظافة في التعامل مع الطعام، موضحة أن غسل الخضروات لا يُفضل قبل التخزين لفترات طويلة، وإنما عند الاستخدام فقط، أو يمكن غسلها وتجفيفها جيدًا ثم حفظها داخل علب مغلقة بعد لفها في مناديل ورقية للحفاظ على طزاجتها لأطول فترة ممكنة.

