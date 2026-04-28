الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

4 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:35 م 28/04/2026
تتصاعد حالة الجدل حول مستقبل ييس توروب مع الأهلي، عقب الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري، وسط ترقب لقرار الإدارة بشأن مصيره.

ولم يحسم الأهلي موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالإقالة وتحمل الشرط الجزائي، أو استمرار المدرب حتى نهاية الموسم ثم الرحيل في يونيو المقبل.

ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي؟

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، خاض الأهلي تحت قيادة توروب 33 مباراة، حقق خلالها 15 فوزًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، وسجل الفريق 43 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا، ما يعكس غياب التوازن الفني بين الدفاع والهجوم.

بطولات توروب مع الأهلي

على مستوى البطولات، توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري مع توروب، لكنه ودع 3 بطولات أخرى، وهي دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر.

وتراجعت فرص الأهلي بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري، بعد الخسارة الأخيرة، لتزداد الضغوط على الجهاز الفني، في ظل تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

حرارة وأمطار وعواصف. رئيس "تغير المناخ" يحذر من تقلبات قوية تبدأ الخميس
"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق
"خلصت على جوزها وهو نايم".. ماذا حدث في جريمة قتل الحسينية؟
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
