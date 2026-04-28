"النجم مش بالكلام".. زوجة وليد سليمان تثير الجدل بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

تتصاعد حالة الجدل حول مستقبل ييس توروب مع الأهلي، عقب الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري، وسط ترقب لقرار الإدارة بشأن مصيره.

ولم يحسم الأهلي موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالإقالة وتحمل الشرط الجزائي، أو استمرار المدرب حتى نهاية الموسم ثم الرحيل في يونيو المقبل.

ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي؟

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، خاض الأهلي تحت قيادة توروب 33 مباراة، حقق خلالها 15 فوزًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، وسجل الفريق 43 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا، ما يعكس غياب التوازن الفني بين الدفاع والهجوم.

بطولات توروب مع الأهلي

على مستوى البطولات، توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري مع توروب، لكنه ودع 3 بطولات أخرى، وهي دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر.

وتراجعت فرص الأهلي بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري، بعد الخسارة الأخيرة، لتزداد الضغوط على الجهاز الفني، في ظل تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

