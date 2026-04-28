قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية، إن الأنظمة الغذائية لا يمكن أن تُبنى على قاعدة واحدة ثابتة تنطبق على جميع الأشخاص، موضحًا أن اختلاف الحالة الصحية والاحتياجات الفردية يجعل كل نظام غذائي حالة خاصة بحد ذاته.

جاء ذلك خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على فيسبوك، ردًا على الجدل المثار بشأن نظام الطيبات الذي وضعه الدكتور الراحل ضياء العوضي.

لا توجد قاعدة غذائية واحدة للجميع

أكد "صبري" أن فكرة وجود نظام غذائي موحد تنطبق على كل الناس غير صحيحة علميًا، مشيرًا إلى أن التغذية تعتمد على طبيعة الجسم، والحالة الصحية، والعمر، والنشاط البدني لكل فرد، مشددًا على أن التعامل مع الغذاء يجب أن يكون بشكل فردي وليس وفق قواعد عامة جامدة.

وأضاف أن احتياجات الإنسان من العناصر الغذائية تختلف بشكل كبير، وبالتالي فإن تعميم أي نظام غذائي قد يؤدي إلى نتائج غير مناسبة لبعض الحالات، وهو ما يجعل الاستشارة المتخصصة أمرًا ضروريًا قبل اتباع أي نظام.

اللبن بين الفوائد والحالات الخاصة

أوضح استشاري التغذية، أن اللبن يُعتبر من أهم مصادر الكالسيوم والبروتين، وله دور مهم في دعم صحة العظام والدماغ، كما يُعتبر من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة، لكنه لا يناسب جميع الأشخاص بنفس الشكل.

وأشار "صبري" إلى أن بعض الأفراد يعانون من حساسية اللاكتوز، وهؤلاء يمكنهم الاستعاضة عنه ببدائل مثل: حليب جوز الهند أو المنتجات الخالية من اللاكتوز، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية عدم التوقف عن تناول اللبن بشكل عام، خاصة لدى الفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، باعتبارها مرحلة نمو وبناء للجسم.

الخضروات الورقية ودورها الغذائي

تناول الدكتور أحمد صبري، الحديث عن الجرجير والبرسيم، موضحًا أن الجرجير يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل: A وC وK، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل: الحديد، ما يجعله مفيدًا لتعزيز المناعة وصحة الشعر والمساعدة في التئام الجروح.

وأضاف أن البرسيم يحتوي كذلك على عناصر غذائية مهمة، لكنه يُستخدم بشكل أساسي كعلف للحيوانات، بينما يُعتبر الجرجير مناسبًا للاستهلاك البشري ويتم إدخاله في السلطات والاستفادة من قيمته الغذائية العالية.

البيض كغذاء غني بالبروتين

لفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن البيض يُعتبر من الأغذية الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله مهمًا في بناء العضلات ودعم عمليات الاستشفاء العضلي، خاصة لدى الرياضيين، واصفًا إياه بأنه "سوبر فود" من حيث القيمة الغذائية.

وحذر "صبري" من الإفراط في تناوله، نظرًا لاحتوائه على نسب من الفوسفور التي قد تشكل عبئًا على الكلى عند الاستهلاك الزائد، إلى جانب احتمالية ظهور بعض حالات الحساسية لدى فئات محددة.

واختتم الدكتور أحمد صبري حديثه بالتأكيد على أن التغذية السليمة تقوم على التنوع وليس التعميم، موضحًا أن لكل عنصر غذائي دورًا مهمًا لا يمكن الاستغناء عنه بالكامل، مشددًا على أن فهم احتياجات الجسم هو الأساس في بناء نظام غذائي صحي ومتوازن.



