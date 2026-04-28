داخل مستشفى يفترض أن يسودها الهدوء لإنقاذ الأرواح، حولت الراقصة حورية الأجواء إلى ساحة مشادة تطورت إلى مشاجرة خرجت عن السيطرة لتتدخل الشرطة وتحسم الجدل.



مدير شرطة النجدة بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة العمليات بورود إشارة بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بقسم أول الشيخ زايد للسيطرة على الموقف تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة.

الطاقم الطبي للمستشفى اتهم الراقصة حورية وصديقتها بالاعتداء عليهم بالسب والقذف إلى جانب تعطيل العمل داخل المنشأة الطبية.

وتحت إشراف العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوب وبقيادة المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، تحفظت الشرطة على الراقصة ومرافقتها؛ تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل، ومعرفة أسباب المشاجرة وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المختلفة.

