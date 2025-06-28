وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب"

كتب- عمرو صالح:

افتتح محمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، بمشاركة 50 منشأة من أجل توفير 673 عقد عمل تم تسليمها للشباب، من بينهم عقود لذوي همم، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وقال وزير العمل، إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الأوقاف على تثمينه لهذه الإجراءات من وزير العمل في عقده لهذا الملتقى بصورة دورية في مختلف محافظات مصر تنفيذا لخطة وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحكومة بكافة وزاراتها تتشرف بالقيام بخدمة شعب مصر العظيم بكل ما في الوسع والطاقة.

رافق الوزيران خلال افتتاح الملتقى كل من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

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