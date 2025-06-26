الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر
القاهرة - مصراوي:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447.
وقال الرئيس السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "أهنئ أبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧".
وأضاف: "ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".
وتابع: "أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".
أهنئ أبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 26, 2025
ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار.
أسأل… pic.twitter.com/KTXxvh38sA
فيديو قد يعجبك: