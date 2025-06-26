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الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر

10:16 ص الخميس 26 يونيو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447.

وقال الرئيس السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "أهنئ أبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧".

وأضاف: "ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".

وتابع: "أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".

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