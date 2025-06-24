القاهرة (أ ش أ):

شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لجامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى سنغافورة، بحضور نخبة من العلماء والقيادات الدينية والأكاديمية من داخل البلاد وخارجها.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الفكرية والعلمية، على رأسها تطوير المناهج والبرامج التعليمية بالجامعة، وتعزيز آليات البحث العلمي في مجالات العلوم الشرعية والإنسانية، بما يواكب مستجدات العصر مع الحفاظ على ثوابت الدين وهويته الحضارية.

كما ناقش المشاركون آليات تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتلبيتها لاحتياجات المجتمعات المسلمة المعاصرة.

وشهد الاجتماع طرح مقترحات لدعم التعاون الأكاديمي بين الجامعة ومؤسسات إسلامية كبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة تمتلك القدرة على التفاعل مع الواقع والتصدي للتحديات الفكرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور نظير عياد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتعزيز وعي الشباب الديني الوسطي، مشيدًا بمستواها الأكاديمي المتميز وحرصها على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وانفتاحها على التجارب التعليمية في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن المؤسسات الدينية، لا سيما الجامعات والمراكز العلمية، تتحمّل مسؤولية كبرى في إعداد القادة الدينيين القادرين على مواكبة التحديات المستجدة، وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح، ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله، مؤكدًا أن التعليم الإسلامي يجب أن يظل متصلًا بواقع المجتمعات المسلمة وسياقها الاجتماعي.

كما استعرض الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، التجربة العريقة للجامعة كمؤسسة تعليمية إسلامية رائدة، مشيرًا إلى إمكانيات الأزهر في المساهمة بوضع نموذج أكاديمي متكامل يجمع بين العلوم الشرعية والإنسانية، لتكوين جيل من الدعاة والعلماء يمتلك أدوات الفهم الواعي للواقع وقيادة العمل الفكري والدعوي بمهنية ووسطية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فيصل إبراهيم، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين والوزير الأول بوزارة الشؤون الداخلية، رئيس اللجنة الاستشارية، والدكتور ناظر الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة، وتان تاي يونغ رئيس جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، والدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعدد من القيادات الأكاديمية والدينية البارزة.

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