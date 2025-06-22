"الزراعة" تنظم قوافل علاجية وحملات تقصي وبائي على أسواق اللحوم

كتب- عمرو صالح:

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية لحماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال عدد من الحملات البيطرية المتكاملة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت القوافل العلاجية، التقصي الوبائي، التحصينات، والرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز منظومة الصحة العامة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار الأقنص إلى مواصلة الهيئة دعم مديرياتها بالمحافظات ورفع حالة الجاهزية الميدانية، بما يُسهم في حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، من خلال برامج وقائية وتوعوية متكاملة تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، وفقًا لمنظور "الصحة الواحدة"، لافتا إلى أهمية دور الهيئة كخط الدفاع الأول لحماية الإنسان والحيوان.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية، بمحافظة الشرقية، واجراء اختبارات مكثفة للأمراض المشتركة: البروسيلا، والدرن، وتقديم خدمات بيطرية وقائية وعلاجية واسعة النطاق، ذلك فضلا عن قوافل بيطرية علاجية تم تنفيذها بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور بقرية الشوكة، شملت علاج 500 رأس متنوعة بين مواشي وطيور، لافتا إلى القافلة البيطرية التي تم تنفيذها في محافظة مطروح والتي شملت قرى السلوم وبراني بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، حيث تضمنت فحص الأغنام وتجريع الرؤوس ضد الطفيليات، وتقديم ندوات إرشادية للمربين، فضلا عن قافلة بيطرية بمحافظة المنوفية استفاد منها أكثر من 750 حيوانًا، بالإضافة إلى تحصين 2920 رأس ماشية، وعقد 45 ندوة توعوية، إضافة إلى قوافل بيطرية مجانية شاملة تم إطلاقها بمحافظتي الغربية ودمياط.

وأشار إلى حملات ولجان التقصي الوبائي، التي تم تنفيذها بأسواق الماشية، في محافظات: بني سويف، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، والسويس، والإسماعيلية، حيث تم تطبيق بروتوكولات المتابعة الوبائية، والاستعداد لتحصينات الحمى القلاعية، وتنفيذ ندوات توعية للأهالي حول الوقاية والإبلاغ المبكر، ذلك فضلا عن حملات الفحص، وسحب العينات من بعض مزارع الأبقار لفحص البروسيلا والسل، وفحص عينات الدواجن وإصدار تصاريح النقل.

وقال الأقنص أنه تم مواصلة جهود التفتيش على أسواق اللحوم ومنتجاتها، حيث تم ضبط 730 كجم لحوم وأسماك فاسدة، بمحافظة المنوفية، فضلا عن ضبط 1080 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير مطابقة للمواصفات، بمحافظة الغربية، وضبط 5.3 طن دواجن غير صالحة بمحافظة دمياط.

وشدد الاقنص على مواصلة أعمال القافلة العلاجية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل، حيث شملت علاج أكثر من 1700 رأس، وعقد ندوات توعوية متخصصة، كذلك أعمال تحصين الكلاب الضالة ضد السعار، والندوات الموحدة ضمن الخطة التوعوية الموحدة للهيئة حول قانون تنظيم حيازة الكلاب والرفق بالحيوان، بمشاركة الأطباء والمربين، في محافظات: بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسيوط، جنوب سيناء، سوهاج، والبحر الأحمر.

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