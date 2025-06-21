مناقشة "صلاة القلق" فى مكتبة مصر الجديدة العامة.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، ندوة لمناقشة رواية "صلاة القلق" للكاتب محمد سمير ندا.

يناقش الرواية الكاتب والروائي علاء فرغلي، ويشارك بالحضور مجموعة من قراء ومحبي كتابات محمد سمير ندا.

و"صلاة القلق" هي الرواية الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025، وتتناول أحداثًا غامضة تحدث في قرية معزولة في الصعيد، تعيش تحت تأثير الحرب. ورغم انقطاعها عن العالم الخارجي، يعاني سكانها من وباء، ويجدون أنفسهم محاصرين بين الأسطورة والواقع، حيث يتحدث ثمانية أشخاص عن حياتهم وصراعاتهم اليومية، كلٌّ منهم يحمل جانبًا من لغز النجع.

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