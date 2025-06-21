إعلان

مناقشة "صلاة القلق" فى مكتبة مصر الجديدة العامة.. اليوم

06:00 ص السبت 21 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، ندوة لمناقشة رواية "صلاة القلق" للكاتب محمد سمير ندا.

يناقش الرواية الكاتب والروائي علاء فرغلي، ويشارك بالحضور مجموعة من قراء ومحبي كتابات محمد سمير ندا.

و"صلاة القلق" هي الرواية الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025، وتتناول أحداثًا غامضة تحدث في قرية معزولة في الصعيد، تعيش تحت تأثير الحرب. ورغم انقطاعها عن العالم الخارجي، يعاني سكانها من وباء، ويجدون أنفسهم محاصرين بين الأسطورة والواقع، حيث يتحدث ثمانية أشخاص عن حياتهم وصراعاتهم اليومية، كلٌّ منهم يحمل جانبًا من لغز النجع.

555

اقرأ أيضًا:

هل تلجأ مصر لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء الفترة المقبلة؟

شديد الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سمير ندا صلاة القلق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظة القاهرة: 3 وفيات و14 ناجيًا في حادث انهيار عقارات حدائق القبة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"