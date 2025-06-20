كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، يرافقة اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا في الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين حيث تم استخراج ناجيين اثنين حتى الآن، وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

أحد العقارين مكون من أرضي و٥ أدوار وخالي من السكان والآخر مكون من أرضي و٤ أدوار وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجار التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض.

كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.