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أسامة الأزهري يهنئ "كجوك" بفوزه بجائزة أفضل وزير مالية إفريقي

12:08 م الإثنين 02 يونيو 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بفوزه بجائزة وزير المالية الإفريقي لعام ٢٠٢٥م.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، أن هذا الفوز جاء تقديرًا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي بمصر وأفريقيا، وأن الاختيار تم بناءً على استطلاع رأي عالمي، وتقييم لمعايير الابتكار والنمو المؤسسي والتأثير الملموس.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن فوز وزير المالية؛ يجسد الثقة في كفاءة الاقتصاد المصرى والإجراءات التي اتخذتها مصر على مدي السنوات الماضية.

ويُعد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بجهود وزارة المالية المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق مؤشرات إيجابية في النمو الاقتصادي وخفض العجز وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

ودعا وزير الأوقاف، للدكتور أحمد كجوك بخالص التوفيق والسداد، ولمصرنا الرخاء والازدهار.

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أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كجوك وزير المالية الإصلاح الاقتصادي
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