كتب- محمد أبو بكر:

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل عن تقدم كبير في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بقطاع النقل، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين، وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

الأتوبيس الترددي BRT: نقلة نوعية في النقل الحضري

وصل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يبلغ إجماليه 113 كيلومترًا ويضم 48 محطة على ثلاث مراحل، إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.

الانتهاء من جزء كبير من المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

وتم الانتهاء من جزء كبير من المرحلة الثانية التي تمتد بطول 57 كيلومترًا وتشمل 21 محطة. تتنوع هذه المحطات بين 10 محطات سطحية بكباري مشاة، و5 محطات سطحية بأنفاق مشاة، بالإضافة إلى 6 محطات غير نمطية.

وتشمل المحطات الرئيسية في هذه المرحلة 3 محطات بمحور المريوطية (الهرم - الملك فيصل - ترسا) ومحطة المتحف المصري الكبير (الإسكندرية الصحراوي).

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع بجمهور الركاب في أوائل أكتوبر القادم.

تسيير 100 أتوبيس كهربائي صديق للبيئة

كما سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي صديق للبيئة خلال المرحلتين الأولى والثانية، بسعة 66 راكباً لكل أتوبيس (ما يعادل 5 ميكروباصات)، بهدف نقل 3200 راكب في الساعة بالاتجاهين، وذلك لدعم توطين الصناعة المحلية. وقد أظهرت المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 14 محطة، نجاحاً ملحوظاً في جذب الركاب. وتتضمن خطط المشروع أيضاً إنشاء محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية.

تطوير الطريق الدائري: انسيابية مرورية وحلول مستدامة

تتواصل أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث وصلت المرحلة الثانية بطول 34 كيلومترًا إلى معدلات إنجاز متقدمة.

وتتضمن هذه المرحلة إنشاء كوبري جديد بمنطقة الوراق بطول 2.25 كيلومتر، ليصبح الطريق في هذه المنطقة 8 حارات لكل اتجاه، مما سيسهم في تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة. كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة لكوبري (٩ د) وفتحه أمام حركة المرور.

ويشمل التطوير أيضاً أعمال تنفيذ محور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترًا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي.

ويتم أيضًا تنفيذ طريق خدمي "سطحي" بعرض 10 أمتار حول الطريق الدائري، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة الخدمات.

وتضمنت المرحلة الأولى من التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة 76 كيلومترًا، مما رفع مستوى الخدمة للمستخدمين وقلل زمن الرحلات واستهلاك الطاقة.

الخط الرابع لمترو الأنفاق: ربط حضري شامل

يشهد الخط الرابع لمترو الأنفاق تقدماً ملحوظاً في أعمال المرحلة الأولى التي تمتد بطول 19 كيلومترًا وتضم 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية).

وبلغت نسبة التنفيذ الكلية لهذه المرحلة 38.6%، حيث تم الانتهاء من 46% من أعمال الحفر النفقي باستخدام 4 ماكينات حفر.

ووصلت نسب تنفيذ المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير إلى مستويات عالية: محطة المتحف الكبير (54.7%)، محطة الرماية (50.9%)، ومحطة الأهرامات (43.4%).

كما تم الانتهاء من 98% من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، تمهيداً لافتتاحه.

وتجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد بطول 31.8 كيلومترًا وتضم 21 محطة (6 علوية و15 نفقية)، بالإضافة إلى دراسة المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 16.3 كيلومترًا و38.7 كيلومترًا على التوالي، وذلك بهدف ربط الخط بمونوريل غرب النيل والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع لمترو الأنفاق حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذه، مما سيسهم بشكل كبير في ربط المدن الجديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتيسير حركة المواطنين.

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