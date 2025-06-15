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نشاط رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

11:37 م الأحد 15 يونيو 2025
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    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين، سيكون مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس خلال فترة الليل ستكون معتدلة على أغلب المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد اضطراب الملاحة على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة.

وتابعت الهيئة: أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الاثنين هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على هذه المناطق.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى الشبورة المائية السواحل الشمالية
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