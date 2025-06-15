كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وفد من أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بمصر وجامعة جورج واشنطن بأمريكا بهدف التعرف على تجربة وجهود المجلس في ملف تمكين المرأة.

ورحبت المستشارة أمل عمار بالوفد بمقر المجلس واستعرضت تاريخ إنشائه باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتطرقت إلى جهوده فى هذا الملف وعرضت نبذة عن أنشطة ومشاريع المجلس بشمل عام و ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومنها تحويشة والإطار الوطني للإستثمار في الفتيات "نورة" ونور.

كما أشارت إلى جهود المجلس في التوعية على أرض الواقع عبر حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع المحافظات وأنشطة القيادات الدينية كما استعرضت أبرز القوانين والتشريعات التي صدرت وانتصرت للمرأة المصرية.

وتضمن اللقاء عرضًا لأهم شراكات المجلس مع الجهات الوطنية والدولية والمشروعات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات الشريكة علاوة على عرض للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها وأهم الإنجازات التي تحققت في اطارها إلى جانب عرض دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة وآلية التواصل معه ودور مركز تنمية المهارات في التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما تمت الإشارة إلى جهود المجلس في مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي تحويشة الذى ينفذه المجلس ضمن برنامج الشمول المالي

وأكد الوفد سعادته و استفادته بهذه الزيارة للمجلس القومي للمرأة والتعرف على تجربته الملهمة فى تمكين المرأة.

شهد اللقاء حضور كل من الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي والدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة الإستراتيجية والأستاذة مي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة والأستاذة أسماء بغدادي مدير عام المكتب الفني لرئيسة المجلس والأستاذة نورهان زينهم مسؤولة برامج ومشروعات تنموية بمكتب شكاوي المرأة والأستاذة عزيزة عصام ممثلة إدارة الشمول المالي.