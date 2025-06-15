العمل: صرف 1.96 مليون جنيه لـ 827 من العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، مبلغ مليون و957 ألفًا و842 جنيهًا من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، عبارة عن رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات حوادث لـ 827 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن هذا الدعم الجديد عبارة عن مليون و309 آلاف جنيه لعدد 306 عمال، رعاية اجتماعية وصحية خاصة بـ"زواج، ومواليد، عمليات جراحية، وفاة أقارب من الدرجة الأولى"، ومنح صحية بمبلغ 248 ألفًا و842 جنيهًا لعدد 519 عاملًا، قيمة كشوف وإجراء تحاليل وأشعة وصرف علاج، وكذلك 400 ألف جنيه لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما بحوادث بمحافظتي البحيرة والشرقية.

وأكد وزير العمل، أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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